NHL: Entscheidung gefallen - Olympia erneut ohne NHL-Profis

Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix: Bei Olympia 2022 in Peking werden erneut keine NHL-Profis auflaufen. Der DEB reagiert.

Wie schon in Pyeongchang 2018 werden auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) keine Profis aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auflaufen.

Die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA gaben am Mittwoch wie erwartet bekannt, dass Leon Draisaitl und Co. erneut beim Großevent fehlen werden.

NHL will Spiele im Olympia-Zeitraum

"Wir haben so lange wie möglich mit dieser Entscheidung gewartet und alle verfügbaren Optionen geprüft, um unseren Spielern die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen zu ermöglichen", sagte NHL-Boss Gary Bettman: "Angesichts der tiefgreifenden Unterbrechung des Hauptrundenspielplans durch die jüngsten Ereignisse in Zusammenhang mit Corona ist eine Olympiateilnahme leider nicht mehr möglich."