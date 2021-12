Darts-WM 2022: Florian Hempel besiegt Van den Bergh - 5 Fakten über den Deutschen

Florian Hempel sorgt mit seinem Sieg gegen die Nummer 5 der Welt für DIE Sensation bei der Darts-WM in London. SPORT1 stellt den deutschen Debütanten vor.

Florian Hempel steht nach seinem Überraschungssieg gegen die Nummer 5 der Welt, Dimitri Van den Bergh, in der nächsten Runde. Der Deutsche überzeugte am Oche mit einer überragenden Doppel-Quote von 75 Prozent und ließ sich vom „Dreammaker“ nicht aus dem Konzept bringen.

Hempel früher Handball-Spieler

Darts nur aus Zufall

Nach dem Ende seiner Handball-Karriere 2016 zog er in eine WG nach Köln. Weil dort eine Dartsscheibe hing, fing Hempel an zu werfen. „Zuerst hatten wir nur spaßeshalber gespielt, aber ich bin da so ein kleiner Ehrgeizling. Dann kam eins zu anderen“, verriet er im SPORT1-Interview.