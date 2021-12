Nationalspieler Thilo Kehrer von PSG positiv auf Corona getestet

Thilo Kehrer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. PSG verkündet das Ergebnis am Mittwoch.

Nationalspieler Thilo Kehrer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Klub Paris Saint-Germain am Mittwoch mitteilte, sei der 25-Jährige wie auch Teamkollege Eric Junior Dina-Ebimbe ins angepasste COVID-Protokoll aufgenommen worden. Zudem begab sich der Argentinier Leandro Paredes vorsichtshalber in Isolation. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Alle drei Spieler standen am Sonntag beim Pokalsieg gegen den unterklassigen Gegner Entente Feignies-Aulnoye FC (3:0) in Valenciennes auf dem Platz. Die Austragung der Ligapartie beim FC Lorient am Mittwochabend sei nicht gefährdet, hieß es.