Ski Alpin: Slalom-Hoffnung Martina Peterlini beweint Kreuzbandriss - "mein Herz ist gebrochen"

Die Italienerin Martina Peterlini hat sich mit einem herzerweichenden Post aus dem Krankenhaus an ihre Follower gewandt.

„Hier bin ich, in Schwarz und Weiß“, schrieb die 24-Jährige zum passenden Bild: „Ich habe mir das vordere Kreuzband, die Menisken und das Außenband gerissen. Die Operation ist gut gelaufen, aber mein Herz ist immer noch gebrochen.“

Peterlini letzte Saison in Top 10

Vergangene Saison nahm Peterlini an der Weltmeisterschaft in Cortina d‘Ampezzo teil und belegte im Slalom Rang 19. Kurz darauf schaffte sie in Jasna sogar den siebten Platz.