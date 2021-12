Valorant: So sieht die Rangverteilung im Shooter aus

Anzeige

Zum Jahresende gibt es eine kleine Übersicht darüber, wie die Verteilung der einzelnen Ränge in Valorant aussieht. Der Shooter hat aktuell rund 12 Millionen aktive Spieler.

Die Verteilung der Ränge in Valorant bezieht sich auf die Prozentzahl der Spieler, die sich in einer bestimmten Division befinden. Mit den Informationen aus diesem Artikel könnt ihr also ungefähr einschätzen, wie groß die Anzahl der Spieler in Valorant ist, die auf dem gleichen Niveau spielen wie ihr.

Wie sind die aktuellen Ränge in Valorant verteilt?

In Episode 3, Akt 3 von Valorant hat sich die Spieleranzahl in jedem Rang ab Gold erhöht, wobei der größte Anstieg im Platin-Rang stattfand. Nach langem hin und her in Sachen Ränge (das beschäftigte die Valorant-Macher durchgängig), ist das Spiel inzwischen bei 3 Rängen pro Division angekommen Wir haben die Verteilung der Ränge hier einmal aufgezählt.

Eisen I-III (9% der Gesamtspieler)

Bronze I-III (22.5% der Gesamtspieler

Silber I-III (30.1% der Gesamtspieler)

Gold I-III (21.5% der Gesamtspieler)

Platin I-III (10.3% der Gesamtspieler)

Diamant I-III (4.7% der Gesamtspieler)

Immortal I-III (1.8% der Gesamtspieler)

Radiant (0.04% der Gesamtspieler)

Der größte Teil der Spieler steckt also aktuell in Silber fest, während Radiant wie zu erwarten, die geringste Anzahl an Mitgliedern aufweist. Insgesamt ist Episode 3 eine richtig gute Saison für Valorant. Mehr Spieler probieren die 5-Spieler-Warteschlange aus und versuchen aktiv Fortschritte zu erzielen. Für Episode 4 wird sich also im neuen Jahr zeigen, ob der Trend, dass mehr Spieler in höhere Positionen rutschen, nachhaltig ist.