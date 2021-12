Anzeige

Florian Hempel feiert Sensationssieg bei Darts-WM 2022 mit Tee an der Hotelbar Hempel: „Wird ein harter Brocken“

Sensations-Sieg! Hempel rockt den Ally Pally

Florian Hempel feiert seinen Sensationssieg bei der Darts-WM 2022 mit einem Tee an der Hotelbar. Er weiß, was ihn in der 3. Runde erwartet.

Mit einer Tasse Tee an der Hotelbar hat Darts-Profi Florian Hempel seinen Sensationssieg bei der Weltmeisterschaft in London gefeiert.

„Ich hatte meine Stimme am Flughafen in Köln vergessen, die wollte bisher nicht hinterherfliegen“, sagte der 31-Jährige dem SID, nachdem er in der zweiten Runde den an Nummer fünf gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh mit 3:1 besiegt hatte.

Nächster Gegner des Wahl-Kölners ist am Montag der Australier Raymond Smith (am 27. Dezember ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). „Er hat in den letzten beiden Spielen großartiges Darts gezeigt, das wird ein harter Brocken“, sagte Hempel: „Man muss den Ball flachhalten, auch wenn ich jetzt viele Nachrichten lese, dass meine Auslosung nicht so schlecht ist.“

Der ehemalige Torhüter des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV geht positiv gestimmt in das Duell um den Einzug ins Achtelfinale. "Ally Pally und Flo Hempel, das passt zurzeit gut zueinander. Ich hoffe, dieses Gefühl bleibt noch lange erhalten", sagte er.

Wegen der aktuellen strengen Quarantäneregeln muss Hempel über die Weihnachtsfeiertage in London bleiben. „Ich fühle mich hier rundum sicher“, sagte er, „die anderen Spieler sind überwiegend geimpft.“