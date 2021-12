BBL-Chef Stefan Holz sieht "katastrophale" Folgen durch erneute Geisterspiele

„Wir sind in der Hochsaison rund um Weihnachten und spielen laufend. Es schlägt schon voll rein, die Folgen sind wirtschaftlich schlicht katastrophal, und es ist noch schlimmer als in der letzten Saison“, sagte Holz am Mittwoch dem SID: „Damals wussten wir, dass es keine Zuschauer gibt. Dieses Jahr war das nicht absehbar und die Klubs haben mit bis zu 50 Prozent Zuschauern geplant - das Geld ist ausgegeben.“