Weitere Vergewaltigungs-Anklage gegen Benjamin Mendy von ManCity

Benjamin Mendy ist am Mittwoch in England wegen einer weiteren Vergewaltigung angeklagt worden. Der Spieler ist von Manchester City suspendiert.

Der französische Nationalspieler Benjamin Mendy ist am Mittwoch in England wegen einer weiteren Vergewaltigung angeklagt worden. Damit werden dem Weltmeister nun acht Fälle von Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff gegen insgesamt fünf Frauen vorgeworfen. Im Sommer soll ihm der Prozess gemacht werden.

Am 7. Januar will Richter Patrick Thompson am Chester Crown Court darüber entscheiden, ob sie auf Kaution freikommen können. Der Prozesstermin wurde bei der rund 40-minütigen Anhörung am Mittwoch von Januar auf Juni oder August verschoben.