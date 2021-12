Überraschungscoup von Florian Hempel sorgt für neuen Rekord: SPORT1 knackt bei der Darts-WM so früh wie noch nie die Millionenmarke in der Spitze Darts-WM so früh wie noch nie die Millionenmarke in der Spitze

Jubel von Florian Hempel während des Spiels © Imago

SPORT1 erreicht bei gestriger WM-Session mit Florian Hempels Sensationssieg über Dimitri Van den Bergh in der Spitze 1,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und im Schnitt 650.000 Zuschauer (Z3+) bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 2,5 Prozent (Z3+). Alles klare Bestwerte für das laufende Turnier

Weiter auch großes Interesse an der Darts-WM auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Insgesamt über 480.000 Livestream-Abrufe am gestrigen Dienstag auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook

Folgt Gabriel Clemens seinem Landsmann Florian Hempel in die dritte Runde? Der WM-Auftakt der deutschen Nummer eins gegen Lewy Williams in der Abendsession am morgigen Donnerstag live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Der WM-Fahrplan nach der Weihnachtspause steht: Drittrundenduell von Florian Hempel gegen Raymond Smith in der Nachmittagsession am Montag, 27. Dezember, live ab 13:00 Uhr. Möglicher Drittrundenkracher von Gabriel Clemens gegen Mitfavorit Jonny Clayton ebenfalls am Montag in der Abendsession live ab 20:00 Uhr (alle Sendezeiten unten in der Übersicht)

Prominente Verstärkung am SPORT1 Mikrofon: Max Hopp in der heutigen Abendsession und der morgigen Nachmittagsession gemeinsam mit Kommentator Basti Schwele als Experte im Einsatz. Newcomer Florian Schmutzler in der Nachmittagsession am 27. Dezember auf SPORT1 zu Gast. Weiterhin begleitet auch Experte Robert Marijanovic die WM-Übertragungen. Dazu meldet sich Moderatorin Jana Wosnitza nach der Weihnachtspause aus dem SPORT1 WM-Studio in Köln.

Ismaning, 22. Dezember 2021 – Florian Hempel bringt die Darts-Nation auf 180: Mit dem gestrigen Sensationssieg des deutschen Debütanten gegen Mitfavorit Dimitri Van den Bergh in der zweiten Runde der Darts-WM hat SPORT1 einen neuen Rekord aufgestellt. In der Spitze schalteten beim Gala-Auftritt des Wahl-Kölners 1,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) ein – damit wurde so früh wie noch nie zuvor im Turnierverlauf die Millionenmarke geknackt. Im Schnitt verfolgten 650.000 Zuschauer (Z3+) die Liveübertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 2,5 Prozent (Z3+). Beides ebenfalls klare Bestwerte für die laufende Darts-WM. In der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) waren im Schnitt 300.000 Zuschauer dabei, was einem hohen Marktanteil zur Primetime von 4,7 Prozent entspricht, in der jungen Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) lag der Marktanteil bei 5,4 Prozent. Passend dazu war das Pfeile-Spektakel auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen wieder sehr gefragt: Die Livestream-Angebote auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook verzeichneten am gestrigen Dienstag insgesamt 480.000 Abrufe.

Florian Hempel im SPORT1 Interview nach seinem Überraschungscoup: „Das glaubt mir kein Mensch!“

Der 3:1-Sieg des deutschen WM-Debütanten Florian Hempel gegen den an Nummer fünf gesetzten Dimitri Van den Bergh ist die bislang größte Überraschung dieser Darts-Weltmeisterschaft. Und auch der Wahl-Kölner selbst konnte sein Glück im anschließenden SPORT1 Interview kaum fassen: „Das glaubt mir kein Mensch!“, erklärte Hempel lachend am Mikrofon. Auch im Anschluss war Hempel bester Laune, beschrieb aber auch seine Schwierigkeiten im Match: „Ich zweifele nie (lacht). Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich, Dimi (Van den Bergh, Anm. d. Red.) kam perfekt rein in den ersten Satz, fing mit einer 180 an. Als ich danach dann die 91 verpasse und die Doppel-16 nicht treffe, habe ich mir nur gedacht: Jetzt warte ab und lauere auf deine Chance! Tja, und dann bekommst du aus der Pause kein Triple mehr rein, während Dimi da in den drei Legs des zweiten Satzes Unfassbares ans Board gezaubert hat.“ Als Unterstützung im Alexandra Palace mit dabei war Gabriel Clemens, der in der Abendsession am morgigen Donnerstag live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 gegen Lewy Williams ins WM-Geschehen eingreifen wird. „Mit Gaga habe ich einen Spieler an meiner Seite, der mir auch hilft, der sich mit mir einspielt und mir immer ein paar nette Worte mit auf den Weg gibt“ sagte Hempel zur Unterstützung seines Landsmanns.

Weitere WM-Highlights bis Heiligabend, nach der Weihnachtspause Florian Schmutzler und Jana Wosnitza im Einsatz

Direkt nach dem Zweitrundenauftritt von Gabriel Clemens dürfen sich die Fans am morgigen Donnerstagabend auf das nächste Highlight freuen, denn mit Rob Cross und Publikumsliebling Raymond van Barneveld kommt es zu einem weiteren frühen Hammer-Duell von zwei Ex-Weltmeistern. Am Mikrofon verstärkt bis Weihnachten Max Hopp das On-Air-Team von SPORT1. Der achtmalige WM-Teilnehmer, der sich diesmal nicht für das Pfeile-Spektakel qualifizieren konnte, ist in der heutigen Abendsession und in der morgigen Nachmittagsession als Experte mit Kommentator Basti Schwele im Einsatz. In der ersten Session nach der Weihnachtspause kann Florian Hempel dann direkt sein Darts-Märchen weiterschreiben: Er spielt am Montag, 27. Dezember, live ab 13:00 Uhr auf SPORT1 gegen den Australier Raymond Smith um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Die Übertragung begleitet der deutsche Youngster Florian Schmutzler als Experte. Der 16-jährige Frankfurter hat bei diesem Turnier als zweitjüngster WM-Teilnehmer Geschichte geschrieben. In seinem Erstrundenmatch unterlag er Ryan Meikle mit 0:3.

Am Montagabend live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 könnte dann gleich das nächste deutsche WM-Highlight anstehen: Wenn Gabriel Clemens sein morgiges Duell gewinnt, würde in Runde drei mit dem Waliser Jonny Clayton einer der heißesten Titelanwärter warten. In dieser Session, die auch den nächsten Auftritt des amtierenden Weltmeisters Gerwyn Price beinhaltet, ist wieder SPORT1 Experte Robert Marijanovic an der Seite von Basti Schwele im Einsatz. Unterstützung bekommt das WM-Duo dann auch von Moderatorin Jana Wosnitza, die nach der Weihnachtspause täglich aus dem Kölner WM-Studio berichtet. Ihr ursprünglich geplanter Vor-Ort-Einsatz im Londoner Alexandra Palace musste coronabedingt abgesagt werden. Spektakulär wird es dann auch am Dienstag, 28. Dezember, live ab 20:00 Uhr, wenn direkt nacheinander Rob Cross oder Raymond van Barneveld sowie Peter Wright und Michael van Gerwen ihre Drittrundenmatches auf der WM-Bühne bestreiten (alle kommenden Sendezeiten unten in der Übersicht).

Mittendrin bei der Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Darts-WM 2022 gewohnt umfangreich und zeigt alle 16 Spieltage von der 1. Runde bis zum Finale am 3. Januar mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen live im Free-TV – zudem sind alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite von SPORT1 ist ein Großteil der Sessions live zu sehen. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet zudem während des Turniers eine großflächige digitale Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr. Darts für die Ohren gibt es mit neuen Ausgaben von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die weiterhin auf podcast.sport1.de , in den SPORT1 Apps und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen. Die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger begleiten das laufende WM-Turnier täglich mit einer neuen kompakten Ausgabe. Außerdem wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor gelauncht. Der hochwertige Online-Kurs ist zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de abrufbar.

Die kommenden Sendezeiten der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube, ausgewählte Sessions auch auf Facebook) :

Mittwoch, 22. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

1./2. Runde, Nachmittagsession

17:30 Uhr live Darts WM 2022

Analyse

19:45 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

20:00 Uhr live Darts WM 2022

1./2. Runde

Donnerstag, 23. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

1./2. Runde, Nachmittagsession

20:00 Uhr live Darts WM 2022

1./2. Runde, u.a. mit Gabriel Clemens & Rob Cross vs. Raymond van Barneveld

Freitag, 24. Dezember

20:00 Uhr Darts WM 2022

Highlights 1./2. Runde

Samstag, 25. Dezember

20:00 Uhr Darts WM 2022

Highlights 1./2. Runde

Sonntag, 26. Dezember

17:00 Uhr Darts Stories

Darts-WM 2014

17:15 Uhr Darts Stories

Darts-WM 2015

19:45 Uhr Darts Stories

Darts-WM 2016

Montag, 27. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, Nachmittagsession, u.a. mit Florian Hempel

20:00 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, u.a. ggf. mit Gabriel Clemens vs. Jonny Clayton, James Wade & Gerwyn Price

Dienstag, 28. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, Nachmittagsession

20:00 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, u.a. mit Peter Wright, Michael van Gerwen & Rob Cross oder Raymond van Barneveld





