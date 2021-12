Marc-André ter Stegen: 300. Spiel für FC Barcelona - und 300. Gegentor

Marc-André ter Stegen absolviert für den FC Barcelona sein 300. Spiel - und kassiert sein 300. Gegentor. Er wird nur noch selten gefeiert, soll aber Barca in die Zukunft führen.

Marc-André ter Stegen arbeitet weiter an seinem katalanischen Denkmal: Der Keeper hat am Dienstag sein 300. Spiel für den FC Barcelona absolviert.

Als fünfter Torhüter in der Geschichte des ruhmreichen Klubs schaffte der Deutsche diese besondere Marke, Victor Valdés führt das Ranking mit 535 Einsätzen fast uneinholbar an.

Ter Stegen: 300 Spiele und 300 Gegentore

„Ter Stegen: 300 Partien und 300 Gegentore“, titelte die spanische Zeitung Sport. Gegen Sevilla musste ter Stegen bereits zum 19. Mal in der laufenden LaLiga-Saison hinter sich greifen, dazu kommen neun Gegentreffer in der Champions League. Eine weiße Weste wahrte er zuletzt am 23.11. beim 0:0 gegen Benfica.