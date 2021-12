Anzeige

Conference League: Antonio Conte wütet nach Ausscheiden von Tottenham Hotspur Conte wütet nach Spurs-Aus

Corona-Zoff wegen Spurs-Spiel

Robin Klausmann

Antonio Conte hat sich zu dem Ausscheiden der Tottenham Hotspurs in der Conference League geäußert. Der Italiener zeigte Unverständnis für die Entscheidung und kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

Es war eine Schocknachricht für alle Fans der Tottenham Hotspurs. Nach der kurzfristigen Absage des letzten Gruppenspiels gegen Stade Rennes in der Conference League wurde das Spiel am Montag offiziell mit 0:3 gegen die Spurs gewertet.

Das brisante dabei: Die Londoner hätten mit einem Sieg in der Begegnung noch in die Zwischenrunde einziehen können. Am Tag nach der Entscheidung äußerte sich Trainer Antonio Conte zum Ausscheiden seines Teams und ließ kein gutes Haar an der UEFA. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Conference League)

„Diese Entscheidung ist nicht fair. Die ganze Welt weiß, dass wir mit Covid mit einem großen Problem konfrontiert sind“, erklärte der Italiener und ließ seiner Enttäuschung freien Lauf: „Das ist unfair, ganz sicher. Wir hätten es verdient, auf dem Platz zu spielen. Ich bin sehr enttäuscht über die Entscheidung der UEFA und kann sie nicht verstehen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur Conference League)