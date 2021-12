Leichtathletik: Gina Lückenkemper feiert Hallen-Comeback in Berlin und Düsseldorf

Anzeige

Gina Lückenkemper gibt ihr Comeback in der Halle © ISTAF/Tilo Wiedersohler /ISTAF/Tilo Wiedersohler/ISTAF/Tilo Wiedersohler/Tilo Wiedensohler

Comeback in der Halle von Gina Lückenkemper! Die Sprinterin meldet sich für die Veranstaltungen in Berlin und Düsseldorf an.

Sprinterin Gina Lückenkemper gibt nach rund drei Jahren ihr Comeback in der Halle. Die 25 Jahre alte Vize-Europameisterin hat ihre Startzusage für die beiden ISTAF-INDOOR-Veranstaltungen am 4. Februar in Berlin und am 20. Februar in Düsseldorf gegeben. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.

„Eigentlich sind mir ja die 60 m zu kurz - aber auf das ISTAF INDOOR habe ich richtig Bock. In die Berliner Arena zurückzukehren, ist etwas ganz Besonderes ? und meine Düsseldorf-Premiere in meiner alten Heimat sowieso“, sagte deutsche Hallen-Meisterin von 2017.

