Darts-WM 2022: Florian Hempel bringt SPORT1 Rekordquote

Der sensationelle Auftritt von Florian Hempel hat SPORT1 am siebten Tag der Darts-WM eine überragende Zuschauerquote beschert.

Bei der Abendsession am Dienstag schauten im Schnitt 650.000 Zuschauer und in der Spitze bis zu 1,1 Millionen Zuschauer zu - Rekord in dieser frühen Phase des Turniers. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,5 Prozent. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)