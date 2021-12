PSG spielt starke Hinrunde trotz Zoff um Messi, Neymar, Mbappé und Ramos

PSG winken drei Titel

Die Bilanz stimmt also, doch die Fans dürften sich einiges mehr erhofft haben. Das PSG-Spiel ist bisweilen eher von Effizienz als von Spektakel geprägt. Zudem harmonieren die Superstars, die vor allem in der Offensive gemeinsam zaubern könnten, noch zu selten.

„Spannungen“ wegen Ramos

- Messi leistet sich Fehltritte

Eigentlich wollte Lionel Messi seinen geliebten FC Barcelona gar nicht verlassen, doch die Lage bei seinem Herzensklub zwang ihn zum Abschied. In Paris spielt er (noch) nicht so groß auf, wie man das vom 34-Jährigen gewohnt ist - was wohl auch an den Nebengeräuschen um seine Person liegen mag.