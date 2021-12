Deutscher Fußball-Botschafter: Beirat mit Monika Staab und Sylvia Walker erweitert

Staab, Deutsche Fußball Botschafterin von 2014, ist eine echte Pionierin des Mädchen- und Frauenfußballs. Sie ist inzwischen in über 80 Ländern aktiv gewesen und steht derzeit in Saudi-Arabien unter Vertrag. In Walker kommt zudem ein Medienprofi mit an Bord. Die langjährige Sky-Moderatorin genießt aufgrund ihrer Fußballkompetenz hohes Ansehen.