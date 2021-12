Halo Infinite eSports: HCS plant weitere Partnerteams

Für Halo Infinite soll es in naher Zukunft weitere Partner-Teams geben. Die Betreiber arbeiten aktuell an einer Plattform, die es weiteren Organisationen erlaubt sich zu bewerben © 343 Studios / Microsoft

Erfolg trotz Pannen - das HCS Raleigh Kickoff Major

Nach dem Erfolg des Kickoff Majors in Raleigh, das trotz zahlreicher technischer Pannen großen Anklang in der Community fand, planen die Betreiber der Wettbewerbsserie nun die Riege an Partnerteams zu erweitern. Via Twitter gab 343-Mitarbeiter Tashi, seines Zeichens Halo Esports and Viewership Lead, bekannt, dass das Unternehmen gegenwärtig an einer Bewerbungsplattform arbeite. Bereits kommenden Februar soll es mit dem Prozess losgehen.