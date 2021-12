Darts-WM 2022: Pressestimmen, Florian Hempel mit Sensation gegen Dimitri Van den Bergh

Florian Hempel schlägt sensationell Dimitri Van den Bergh. Der Coup bei der Darts-WM 2022 begeistert nicht nur in Deutschland. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Belgien

Standaard: „Deutscher Ex-Handballer eliminiert Dimitri Van den Bergh in dessen Auftaktspiel bei der Darts-Weltmeisterschaft. Unser Landsmann Dimitri Van den Bergh (27) ist bei der Darts-WM in der zweiten Runde ausgeschieden. Er verlor gegen den Deutschen Florian Hempel mit 3:1.“

Het Laatste Nieuws: „Was für eine Enttäuschung: Dimitri Van den Bergh bei der Darts-WM sofort ausgeschieden. Eine Weltmeisterschaft in kleinerem Rahmen für Dimitri Van den Bergh. Ein überragender Florian Hempel spielte unseren Landsmann zeitweise an die Wand. Das Endergebnis war schmerzhaft: 1:3.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

England

The Guardian: „Debütant Hempel schockt Van den Bergh bei der PDC-Weltmeisterschaft. Florian Hempel schaffte in der zweiten Runde der WM im Alexandra Palace einen überraschenden 3:1 Sieg gegen den an Nummer fünf gesetzten Dimitri Van den Bergh.“