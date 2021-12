FC Bayern: Duell mit Messi für Lewandowski "eine große Ehre"

Im ersten Moment sei er "natürlich traurig" gewesen, die prestigeträchtige Auszeichnung "Ballon d'Or" wieder nicht erhalten zu haben. "Ich war so nah dran und trotzdem weit weg", sagte der 33-Jährige von Bayern München. Getröstet hatte ihn ausgerechnet Gewinner Lionel Messi.

"Die Worte von Leo Messi auf der Bühne in meine Richtung haben mich berührt. Das waren keine leeren Worte, das war ein schöner Moment in meiner Karriere", so Lewandowski.