Schumacher befördert: 2022 neuer Ferrari-Ersatzfahrer

Mick Schumacher erhält in der Formel 1 eine neue Aufgabe. Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison neben seiner Rolle als Stammpilot beim Haas-Team auch als Ersatzfahrer für Ferrari zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung gilt für elf der 23 Rennen in der Saison 2022.