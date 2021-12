Formel 1: Mick Schumacher & Ferrari - Beförderung als nächster Karriereschritt

Wird es der nächste Schritt in Mick Schumachers Formel-1-Karriere auf dem Weg in ein Top-Team?

Bislang ist das Ex-Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi. Doch der Italiener fährt 2022 auch in der Formel E und wird nicht bei jedem Formel-1-Rennen vor Ort sein.

Formel 1: Ferrari macht mit Mick Schumacher nächsten Schritt

Was heißt das für Schumacher? Natürlich absolviert der Youngster weiter die Formel-1-Rennen bei Haas-Ferrari.

Aber sollten die Stammfahrer Charles Leclerc oder Carlos Sainz einmal ausfallen, könnte Ferrari auf die Dienste des Kerpeners zurückgreifen – so wie Mercedes 2020 George Russell für den mit Corona infizierten Lewis Hamilton in den Schwarzpfeil setzte.

Dass Ferrari Schumacher junior nun entsprechend befördern will, ist nur logisch. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Seit 2019 gehört er zur Ferrari Driver Academy, absolvierte schon mehrere Testfahrten im Ferrari. Bereits vor einigen Wochen hatte Teamchef Binotto über Schumachers Zukunft in Rot gesagt: „Bevor wir entscheiden, wann er reif für Ferrari ist, muss er dieses Jahr beenden. Wir beobachten ihn genau und erwarten viel von ihm.“

Fest steht: Jeder in der Formel 1 und auch bei Ferrari wünscht sich den nächsten Schumacher im Cockpit des roten Renners.

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

In die Fußstapfen von Vater Michael Schumacher

Hintergrund: Von 1996 bis 2006 hatte Micks Vater Michael fünf WM-Titel mit Ferrari geholt und die in den Dornröschenschlaf gefallene Scuderia wieder zum Leben erweckt.

Doch ein Selbstgänger wird der Aufstieg des Rekordweltmeister-Sohns in die rote Göttin nicht.

Leclerc hat einen Vertrag bis 2024. Und auch mit Sainz will Binotto verlängern.

Und fügte an: „Als wir vor einem Jahr unterschrieben haben, sagten wir, dass dieser Winter, der richtige Zeitpunkt ist, um sich hinzusetzen und die Saison Revue passieren zu lassen. Es wird auf jeden Fall einen Rückblick geben und wir werden anfangen zu diskutieren, wie unsere Zukunft aussehen kann.“

Teamchef Binotto voll des Lobes

„Mein Fokus liegt auf nächstem Jahr“, bestätigte er erst kürzlich in einem Interview mit SPORT1. „Da will ich gut abschneiden und mein Talent und meinen Arbeitswillen zeigen und beweisen, dass ich das Zeug habe, in der Formel 1 auch weiter vorn mitzumischen.“