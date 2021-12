Tennis: Bencic und Jabeur positiv auf Corona getestet

Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) und Ons Jabeur (Tunesien) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten beide Spielerinnen am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit.

Beide hatten am Wochenende ebenso wie der bereits positiv getestete Top-Star Rafael Nadal (Spanien) in Abu Dhabi an einem Einladungsturnier teilgenommen.