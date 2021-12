NBA-Boss Silver: "Keine Pläne" für Saisonunterbrechung

Adam Silver will keine Unterbrechung © GETTY IMAGES/AFP/SID/STACY REVERE

New York (SID) - NBA-Boss Adam Silver will die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga trotz der neuesten Coronawelle nicht unterbrechen. "Wir haben uns natürlich alle Optionen angeschaut", sagte der Commissioner bei ESPN, derzeit gebe es aber "keine Pläne" für eine Spielpause.