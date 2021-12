Michael Owen: Vom letzten Ballon d'Or-Sieger Englands zur tragischen Karriere

Owen: Ballon d‘Or-Sieger mit 21

Doch Verletzungen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. „Ich wusste nicht, dass mich Verletzungen so sehr behindern würden. Aber rückblickend hatte ich Angst, in Höchstgeschwindigkeit zu rennen“, erklärte Owen.

Owen: „Hätte mir ein gebrochenes Bein gewünscht“

Im April 1999 riss sich Owen an der Elland Road die Kniesehne. Eine Verletzung, von der er sich nie richtig erholen konnte: „Ich wünschte, es wäre ein gebrochenes Bein gewesen. Für mich war die schlimmste Verletzung an der Kniesehne, weil man damals nicht operiert hat. Für den Rest meiner Karriere lief ich mit zwei Oberschenkelmuskeln in meinem rechten Bein und mit drei in meinem linken Bein herum. Das war mein absoluter Tiefpunkt.“