Darts-WM 2022: Bully Boy mit Turnier-Bestleistung

Der Engländer ließ bei seinem Einzug in die dritte Runde Ron Meulenkamp mit einem 3:0 nicht den Hauch einer Chance. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Besonders beeindruckend während des gerade mal etwas mehr als einer halben Stunde dauernden Auftritts im Ally Pally: (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Darts-WM: Bully Boy mit Gala

Und: Die ersten fünf Legs gingen komplett an den Engländer.

Van der Voort springt in Runde 3

Auch Vincent van der Voort sprang im Express-Tempo in Runde drei, machte mit Adam Hunt kurzen Prozess und siegte mit 3:0. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

The Dutch Destroyer offenbarte in den Statistiken zwar insbesondere auf die Doppel Defizite (27.27 Prozent), hatte jedoch doppelt so viele Checkout-Möglichkeiten (9:4).