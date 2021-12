Formel 1: Nicholas Latifi - Morddrohungen nach Crash bei Verstappen-WM-Titel

Dass er derartig nachhaltig und beklemmend in den Blickpunkt geraten sollte, hätte Nicholas Latifi vor dem dramatischen WM-Finale der Formel 1 in Abu Dhabi wohl kaum erahnen können. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Latifi berichtet von Morddrohungen

„Die Tatsache, dass ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich meine Instagram - und Twitter -Accounts lösche, sagt alles darüber aus, wie grausam die Online-Welt sein kann“, beschrieb Latifi seine Gedanken unmittelbar nach seinem Aus in Abu Dhabi, bei dem er schon ahnte, was ihm drohen könnte, als die karierte Flagge geschwenkt worden war.

Vorahnung in Abu Dhabi schon bei karierte Flagge

„Der darauffolgende Hass, die Beschimpfungen und Drohungen in den sozialen Medien waren für mich keine wirkliche Überraschung, denn das ist einfach die Realität der Welt, in der wir jetzt leben“, fügte Latifi an, der mit seinem jetzigen Gang an die Öffentlichkeit gezielt das Thema Cyber-Mobbing ansprechen mag.