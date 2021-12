FC Bayern: Dayot Upamecano glänzt bei Tor-Debüt gegen Wolfsburg

Upamecanos erfolgreicher Jahresabschluss

Insgesamt sammelte Upamecano in seinen 15 Bundesligaspielen für den Rekordmeister fünf Torbeteiligungen. Für den gleichen Wert hatte er in Leipzig zuvor 112 Partien benötigt - eine starke Entwicklung.

Upamecano mit Höhen und Tiefen beim FC Bayern

Nagelsmann war es deshalb nochmal besonders wichtig, eine Sache klarzustellen. „Er ist nach wie vor ein junger Spieler, das betone ich immer wieder“, sagte der Coach. „Weil man ihn schon so lange in der Bundesliga sieht, vergisst man manchmal, dass er noch keine 28 ist.“

Nagelsmann: „Er wird das lernen“

Aber besonders ein Aufritt von Upamecano ist negativ in Erinnerung geblieben. Bei der Blamage im DFB-Pokal Ende Oktober in Mönchengladbach (0:5) zeigte der Innenverteidiger eine seiner bislang schwächsten Leistungen für die Bayern.

An einem rabenschwarzen Tag war Upamecano viel zu nachlässig in die Zweikämpfe gegangen und bereits in der 55. Spielminute - beim Stand von 0:4 - ausgewechselt worden.

Aber auch auf starke Spiele wie jüngst gegen Wolfsburg kann Upamecano zurückblicken. Zum Beispiel das 5:1 in Leverkusen oder das 4:0 gegen Hoffenheim. In beiden Partien zeigte er sich in der Abwehr sehr sicher und schaltete sich mit Assists erfolgreich in den Angriff ein.