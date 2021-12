Latifi erhielt nach Formel-1-Finale Morddrohungen: „Krasse Realität der Welt“

Nicholas Latifi hat nach dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi wegen seines späten Unfalls und dessen Folgen Morddrohungen erhalten.

Der kanadische Williams-Pilot Nicholas Latifi hat nach dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi wegen seines späten Unfalls und dessen Folgen Morddrohungen erhalten. „Der Hass, die Beleidigungen und die Drohungen in den Sozialen Medien waren für mich keine wirkliche Überraschung, da dies nur die krasse Realität der Welt ist, in der wir gerade leben“, teilte der 26-Jährige auf seiner Homepage mit.