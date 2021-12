Anzeige

Der SC Freiburg als europäische Spitze - Kolumne von Tobias Holtkamp Schauen Sie auf Freiburg, Herr Watzke!

Grifo ganz frech: Per Panenka-Elfer zur Führung

Tobias Holtkamp

Der SC Freiburg überwintert in der Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz und das trotz kleinerer Möglichkeiten. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verkörpert europäische Spitze, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke verwies auf die großen Budget-Unterschiede zwischen dem FC Bayern und seinem Klub, als es Sonntag bei Bild-TV um die nicht vorhandene Spannung im Meisterschaftskampf der Bundesliga ging.

Watzke macht keine Hoffnung darauf, dass sich an den Kräfteverhältnissen in den nächsten Jahren etwas ändern könnte: „Wenn ich jetzt sage, ich erhöhe unseren Etat von 150 auf 300 Millionen Euro, dann glaube ich, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber in zwei Jahren mache ich wieder Gläubigerversammlung...“

Budget-Unterschied nur eine Ausrede?

Mit anderen Worten: Bayern bekommt mehr Geld, hat deutlich mehr Möglichkeiten - und ist (und bleibt) dementsprechend weit voraus. Fertig!

Naja, fast fertig...

Denn, wenn die Bundesliga-Tabelle da vorne vor allem eine Budget-Tabelle ist, was genau macht dann, nach 17 von 34 Spieltagen, der SC Freiburg auf Platz drei? Dieser Bereich da oben, der muss doch den Wolfsburgern gehören. Oder Mönchengladbach. Oder Hertha. Wie kommt Freiburg da denn hin? Es ist ziemlich einfach: Mit richtig guter Arbeit. Ja, in Freiburg leisten sie, gemessen an den Möglichkeiten, die beste Arbeit der Bundesliga.

Christian Streich ist ein Erfolgsgarant, wie ihn Deutschlands höchste Spielklasse noch nicht erlebt hat. Immer wieder und unermüdlich ersetzt er seine wichtigsten Stützen und (er)findet neue Spieler, die zu Stars werden, Systeme, die seine Mannschaften zu brutalen Aufgaben für die vermeintlich Stärkere machen und inhaltliche Ansätze, die ihn anscheinend nie abnutzen lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Arbeiten mit Christian Streich soll „spannender als jeder gute Krimi sein, man weiß echt nie, was er sich wieder überlegt, womit er jetzt wieder kommt“, verriet neulich ein Spieler, der mittlerweile woanders spielt, in privater Runde: „Wäre nicht verkehrt, wenn das andere auch so drauf hätten.“

Streich ist Erfinder, Antreiber, Fachmann, Lehrer - und ein Phänomen. Am 29. Dezember ist er exakt zehn Jahre im Amt. Er wirkt frischer, motivierter und begeisterter als viele Kollegen nach ein paar Monaten. Der SC Freiburg und Christian Streich, das ist Deutschlands schönste Fußball-Ehe. Ja, im Fußball ist schon alles passiert, aber die Liebe zwischen dem Trainer und seinem, ja wirklich „seinem“ Verein - sie wird nie enden. Weil sie füreinander geschaffen wurden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Freiburg auch ohne Champions League Spitze!

Freiburg muss nicht in der Champions League spielen, um ein europäischer Spitzenklub zu sein. In Sachen Haushalt, Preis/Leistung und vor allem darin, immer wieder zu liefern, eben auch, wenn andere nach dem 15. Topspieler-Verkauf in Serie vielleicht auch mal verärgert verzweifeln würden - keiner macht dem Sport-Club da etwas vor. Wenn dieser Verein ein Mensch wäre, er wäre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der beste Freund der Welt.

In das neue Fußballjahr starten die Freiburger mit einem Heimspiel gegen Bielefeld, dem Vorletzten. Sie sind mittlerweile oft der Favorit. Aus dem ehemals Kleinen wird langsam, aber sehr sicher, ein Großer.

Doch der ist so gesund gewachsen, steht auf so gesunden Beinen, dass ihm im Grunde gar nichts passieren kann - selbst, wenn er mal stürzen sollte. In Wolfsburg, Mönchengladbach oder bei Hertha können sie davon nur träumen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Tobias Holtkamp, der Autor dieses Textes, war in der Chefredaktion von Sport Bild und Chefredakteur von transfermarkt.de. Heute berät er Sportler und Marken in ihrer inhaltlichen und strategischen Ausrichtung. Für SPORT1 schreibt Holtkamp als Chef-Kolumnist die wöchentliche „Bundesliga-Kolumne“.

