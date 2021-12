China und Peng Shuai: Leichtatheltik-Boss Coe gegen Boykott: Nicht die "Zugbrücke hochziehen"

Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA), hält nichts von Boykotten wegen der Menschenrechtslage in China.

„Es ist besser, in den Dialog zu gehen als die Zugbrücke hochzuziehen“, sagte der Brite am Dienstag in einer Pressekonferenz zum Jahresabschluss.