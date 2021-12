Wird DAS OGs neues Valorant-Roster für 2022?

Im kommenden Jahr möchte der zweifache TI-Gewinner OG in Valorant groß durchstarten. Hierzu wird aller Voraussicht nach ein komplett französisches Team auf die Beine gestellt.

Anstatt weiter an einem paneuropäischen beziehungsweise internationalen Roster festzuhalten, wird OG in Zukunft französisch. Gemäß einem gemeinsamen Bericht der Kollegen von Dexerto und Cybersport.pl ist es lediglich eine Frage der Zeit, ehe die gestandene Organisation die neuen Spieler enthüllt. Zum Line-Up sollen folgende Profis gehören:

Alter Rumpf + neue Spieler= Erfolg? - OG in Valorant 2022

Seit Oktober sind lediglich Benjamin „uNKOE“ Chevasson sowie Coach Julien „daemoN“ Ducros die einzigen Mitglieder der Organisation im Valorant-Bereich. Zuvor trennte sich OG von den Spielern Tomas „Destrian“ Linikas, Harry „DPS“ MacGill und Kevin „TviQ“ Lindström. Als Grund wird das schlechte Abschneiden im Zuge der VCT Europe Stage Three vermutet. Hier verpasste die Organisation die Teilnahme an den Challengers Playoffs und somit auch das Masters-Turnier vergangenen September in Berlin.