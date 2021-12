Polizei nimmt "Knallteufel" Alesi in Gewahrsam

Ein missglückter Scherz mit einem Silvester-Böller hat gravierende Folgen für Jean Alesi. Der Franzose befindet sich in Polizeigewahrsam.

Knallspaß mit ernsten Folgen: Der frühere Formel-1-Pilot Jean Alesi ist nach einem missglückten Scherz mit einem Silvester-Böller vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Der 57-Jährige hatte am späten Sonntagabend einen Knallkörper am Bürofenster seines Schwagers in seinem Wohnort Villeneuve-les-Avignon zur Explosion gebracht und Sachschaden verursacht.