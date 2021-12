Darts-WM 2022: Gabriel Clemens trifft auf Lewy Williams - "Prince of Wales" dominiert Japaner

Gabriel Clemens weiß nun endlich, wer sein erster Gegner bei der Darts-WM sein wird. Der Deutsche bekommt es mit dem „Prince of Wales“ zu tun. Dieser lässt zuvor einem Japaner keine Chance.

Die deutsche Nummer eins trifft am 23. Dezember auf Lewy Williams, der sich am Dienstag in seiner Erstrundenpartie bei der Darts-WM 2022 klar gegen Toyokazu Shibata durchsetzte. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)