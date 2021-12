NFL: Amon-Ra St. Brown auf dem Weg zum Star bei Detroit Lions

Als der erste Spielzug im zweiten Viertel zu Ende war, da stand Amon-Ra St. Brown tanzend mit dem Ball in der Hand in der Endzone. Wenig später wurde er hochgehoben und von den Kollegen gefeiert. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

St. Brown schreibt Geschichte

Macht Amon-Ra St. Brown so weiter wie in den vergangenen Wochen, wird er sämtliche Bestmarken für deutsche Profis in die Höhe treiben. Und er wird seine Bestimmung erfüllen. Denn der jüngste Spross der St. Brown-Dynastie hat zweifelsohne das Potenzial, der beste Deutsche in der NFL zu werden.