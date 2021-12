FC Bayern: Ron-Thorben Hoffmann - Diese Entscheidung machte ihn traurig

„Ich habe abgewogen, was das Beste für meine Entwicklung ist. Dieses Jahr ist für mich das Wichtigste, auf einem guten Level regelmäßig Spiele zu absolvieren“, meinte Hoffmann in der SZ .

Auch der FC Bayern habe gewollt, „dass ich regelmäßig auf hohem Niveau spiele, Selbstvertrauen sammle und mich weiterentwickle“. Gemeinsam wurde deswegen nach Leihmöglichkeiten geschaut. Die Verantwortlichen in Sunderland hätten ihn überzeugte, meinte Hoffmann: „Ich habe außerdem schon lange davon geträumt, einmal in England zu spielen.“

Hoffmann: „Das wäre total vermessen“

Am aktuellen Punkt seiner Karriere sei die Aussicht auf Spiele entscheidend. „Ich bin aber der Allerletzte, der Spiele beim FC Bayern einfordert“, meinte Hoffmann: „Das wäre an dem Punkt, an dem ich in meiner Karriere bin, total vermessen.“