Lionel Messi und Neymar fehlen im Ligue 1 Team des Jahres

Lionel Messi ist noch nicht richtig in Paris angekommen. Im Team des Jahres der französischen Ligue 1 fehlt der Argentinier.

Der 34-Jährige ist seit seiner Ankunft in Paris im Sommer bei PSG noch nicht so richtig durchgestartet.

Der Argentinier hat in bisher zehn Spielen in der Liga lediglich ein Tor erzielt, fünf weitere vorgelegt.

Teamkollege Kylian Mbappé schaffte es hingegen in die Auswahl der Ligue 1.

Mit Neymar fehlt ein weiterer großer Name der französischen Liga im Aufgebot. Auch der Brasilianer tut sich in diesem Jahr schwer, kommt in zehn Spielen auf drei Tore und drei Vorlagen. Zudem hatte der 29-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen.