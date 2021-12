6400 km über den Atlantik: Portugiese schafft Überquerung mit Kite-Boot

Francisco Lufinha legte die Strecke in 25 Tagen zurück © Christian Tillmanns/Christian Tillmanns/Christian Tillmanns

Mit einem Kite-Boot von Lissabon bis Martinique: Der Portugiese Francisco Lufinha hat seine spektakuläre Solo-Tour rechtzeitig vor Weihnachten abgeschlossen. In 25 Tagen auf dem Wasser legte der Abenteurer eine Strecke von 6400 Kilometern zurück. Mit seinem Projekt wollte er aufzeigen, dass man mit erneuerbarer Energie Großes bewirken kann.

"Das war eine riesige Herausforderung", sagte der 38-Jährige nach seiner Ankunft: "Es gab einige Probleme mit Wasser, das in das Boot und in das Batteriefach eindrang." Auch sind ihm teilweise Kites kaputtgegangen. Lufinha war ohne Beiboot unterwegs und schlief in einer kleinen Kabine.