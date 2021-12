Deutsches Duell und Auftritt von Fallon Sherrock sorgen für neue Bestwerte: 540.000 Zuschauer im Schnitt sehen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1 Deutsches Duell und Auftritt von Fallon Sherrock sorgen für neue Bestwerte: 540.000 Zuschauer im Schnitt sehen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1

SPORT1 erreicht bei gestriger WM-Session mit Hempel-Sieg und Sherrock-Aus 540.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und damit die beste Durchschnittsreichweite im bisherigen Turnierverlauf bei den Gesamt-Zuschauern und bei der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59), hier waren 290.000 Zuschauer dabei. In der Spitze haben 825.000 Zuschauer eingeschaltet, Gesamt-Marktanteil bei guten 2,0 Prozent

Neue Rekordzahlen für die laufende Darts-WM auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Insgesamt 537.000 Livestream-Abrufe am gestrigen Sonntag auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook

Die nächsten Abendsessions der Darts-WM jeweils live ab 20:00 Uhr auf SPORT1: Florian Hempel nach seinem Premieren-Sieg am Dienstagabend in Runde 2 gegen Dimitri Van den Bergh gefordert. Heutige Abendsession mit dem Comeback von Darts-Legende Raymond van Barneveld und James Wade. Max Hopp als zusätzlicher WM-Experte am 22. und 23. Dezember im Einsatz (alle Sendezeiten unten in der Übersicht)

1,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze sehen das Unentschieden im Samstagabendspiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04. Im Schnitt schalten 740.000 Zuschauer (Z3+) auf SPORT1 im Free-TV ein

Ismaning, 20. Dezember 2021 – Weiter großes Interesse an der Darts-WM: SPORT1 hat mit der gestrigen Abendsession, bei der unter anderem die deutsche Partie zwischen Florian Hempel und Martin Schindler sowie das Generationenduell zwischen Fallon Sherrock und Steve Beaton auf dem Programm stand, neue Rekord-Reichweiten für das laufende WM-Turnier erreicht: Im Schnitt verfolgten die Liveübertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic 540.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und 290.000 Zuschauer in der werberelevante Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59). Die Marktanteile lagen bei 2,0 Prozent (Z3+) und 4,5% (M14-59), dazu schalteten in der Spitze bis zu 825.000 Zuschauer am gestrigen Sonntagabend ein. Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen wurden neue Bestwerte für diese Darts-Weltmeisterschaft aufgestellt: Die Livestream-Angebote auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook verzeichneten am gestrigen fünften WM-Tag insgesamt 537.000 Abrufe. Neben Darts war am Wochenende auch Fußball auf SPORT1 sehr gefragt: Das namhafte Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 sahen 1,1 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 740.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt – ein neuer Saisonrekord!

Florian Hempel gelingt Traum-Debüt im „Ally Pally“: „Hat echt Spaß gemacht“, heute „Barney“-Comeback

Letztendlich war das zweite deutsche Duell in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft eine klare Angelegenheit: Florian Hempel besiegte Martin Schindler mit 3:0 und feierte damit eine WM-Premiere nach Maß. Unter anderem brillierte der Wahl-Kölner mit zwei High-Finishes, zwischenzeitlich hatte Hempel aber auch Probleme und vergab im zweiten Durchgang gleich zwölf Set-Darts. „Es war nicht einfach. Ich habe versucht, den Kopf zu resetten und zu sagen: ‚Du spielst gutes Darts, mach einfach weiter‘, berichtete Hempel im anschließenden SPORT1 Interview und ergänzte: „Ich bin natürlich glücklich, hab‘s genossen auf der Bühne, es hat echt Spaß gemacht.“ Auf den deutschen WM-Debütanten wartet am morgigen Dienstagabend nun in der zweiten Runde der an Nummer fünf gesetzte Belgier Dimitri Van den Bergh. SPORT1 überträgt die Session mit Countdown live ab 19:45 Uhr, genauso wie den heutigen Abend: Unter anderem steht das mit Spannung erwartete Comeback des fünfmaligen Weltmeisters Raymond van Barneveld auf dem Programm, dazu ist auch Mitfavorit James Wade im Einsatz. Zudem verstärkt Max Hopp in den kommenden Tagen das On-Air-Team von SPORT1: Der achtmalige WM-Teilnehmer wird die Abendsession am kommenden Mittwoch und die Nachmittagsession am Donnerstag als Experte begleiten (die kommenden Sendezeiten unten in der Übersicht).

Mittendrin bei der Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Darts-WM 2022 gewohnt umfangreich und zeigt alle 16 Spieltage von der 1. Runde ab 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen live im Free-TV – zudem sind alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite von SPORT1 ist ein Großteil der Sessions live zu sehen. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren bekannten Experten die Übertragungen. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet zudem bereits vor und während des Turniers eine großflächige digitale Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr. Darts für die Ohren gibt es mit neuen Ausgaben von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die weiterhin auf podcast.sport1.de , in den SPORT1 Apps und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen. In den täglichen Folgen bis zum WM-Start begrüßen die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger hochkarätige Gäste, das laufende WM-Turnier wird dann weiterhin täglich mit einer neuen kompakten Ausgabe begleitet. Außerdem wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor gelauncht. Der hochwertige Online-Kurs ist zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de abrufbar.

Neuen Saisonrekord mit namhaften Rückrunden-Auftakt in der 2. Bundesliga

SPORT1 erzielte zudem am Samstagabend einen Saisonbestwert mit dem Topspiel der 2. Bundesliga: Das Topspiel zwischen den ehemaligen Bundesligisten Hamburger SV und Schalke 04, die nach dem 1:1 beide weiterhin Aufstiegshoffnungen hegen dürfen, knackte mit 1,1 Millionen Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze die Millionengrenze, im Schnitt waren 740.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt (Z3+) lag bei 2,5 Prozent. Auch in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59) erreichte SPORT1 mit der Zweitliga-Übertragung am Samstagabend mit 310.000 Zuschauern bei einem Marktanteil von 4,6 Prozent einen Bestwert in dieser Saison. Aus dem Volksparkstadion begrüßten am Samstagabend Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner, Ex-HSV-Keeper Richard Golz als Experte und Field-Reporter Hartwig Thöne die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die kommenden Sendezeiten der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube, ausgewählte Sessions auch auf Facebook) :

