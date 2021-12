Formel 1: Einstieg von Audi und Porsche rückt näher - Brief an F1-Bosse mit Mercedes-Spitze?

Die Revolution mit dem Einstieg des Volkswagen-Konzerns in die Formel 1 rückt näher. Eine endgültige Entscheidung könnte bereits in Kürze fallen. Ein F1-Team gilt als Favorit für eine Kooperation mit Audi.

Vergangene Woche hat der Motorsportweltrat der FIA die Eckpfeiler des neuen Motor-Regelwerks ab 2026 festgezurrt. Fest steht seitdem: Der 1,6-Liter-V6-Turbo bleibt, die Elektropower steigt von 120 auf 350 Kilowatt, der hochkomplizierte Wärmegenerator am Abgasstrahl (MGuH) wird abgeschafft.

Die Antriebseinheiten werden aber immer noch hoch drehen - und so für eine entsprechende Soundkulisse sorgen. Nicht zuletzt verpasst nachhaltiger Sprit den Monster-Motoren den extra-grünen Anstrich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Audi mit Brief an CEO Domenicali und Todt

Mittlerweile ist klar: Audi-Vorstand Markus Duesmann und Entwicklungschef Oliver Hoffmann haben zuvor einen Brief an Formel-1-CEO Stefano Domenicali und den damals noch amtierenden FIA-Präsidenten Jean Todt geschickt.

Die anstehenden Beschlüssen wurden darin als fairer Kompromiss zwischen bereits engagierten Herstellern und Neueinsteigern bezeichnet. Das Signal an die Regelmacher: Sollten die Pläne abgesegnet werden, ist Audi dabei! (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Der Brief wurde vor der Abstimmung an die Delegierten verteilt, um sie in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Mit Erfolg. Die Säulen des neuen Regelwerks wurden verabschiedet.