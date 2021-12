Anzeige

FIFA 22: Weekend League Ränge & Belohnungen Update FIFA 22: Änderungen in der Weekend League

Die Änderungen bieten ein breiteres Spektrum an Belohnungen © EA Sports

EarlyGame

Der FUT Champions Modus in FIFA 22 war in der Community umstritten. Jetzt hat EA nochmal einige Änderungen an den Belohnungen und den einzelnen Rängen vorgenommen.

Heiligabend steht kurz bevor und in FIFA 22 läuft mit Winter Wildcards das aktuelle Weihnachts-Event. Neben frischen Spezialkarten implementiert Publisher EA nun aber auch Neuerungen an der Weekend League, die sich Spieler seit der Veröffentlichung im Oktober gewünscht hatten.

Der FUT Champions Modus stand in der Kritik, da man zu schnell an ziemlich gute Rewards kam. Viele Spieler hatten keinen Ansporn, ihre 20 Partien zu absolvieren und schenkten viele der Matches einfach her. Zudem war die Qualifikation schwerer als die eigentliche Weekend League. Das soll mit den Änderungen der Vergangenheit angehören.

Anzeige

Änderungen der Weekend League in FIFA 22

Zunächst mal wird das Qualifikationssystem angepasst. Man braucht jetzt nur noch 1.250 Punkte, um in den Weekend League Play-Offs antreten zu dürfen. In den Play-Offs selbst haben die Spieler fortan ein Spiel mehr und brauchen statt 24 nur noch 20 Punkte. Damit sollte die Qualifikation für FUT Champions deutlich leichter sein in Zukunft. Diese Änderungen gehen am Donnerstag, den 23. Dezember, um 9:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Beginn von FUT Season 3 an den Start.

Auch bei den Belohnungen und Rängen hat sich einiges getan. Jetzt gibt es insgesamt zehn verschiedene Kategorien, in welchen sich die Spieler je nach Leistung am Ende der Weekend League befinden. Rang 10 kann beispielsweise schon mit zwei Niederlagen erreicht werden, bietet aber auch mit Abstand die schlechtesten Rewards.