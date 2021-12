CoD: Cooper Karabiner in Warzone & Vanguard freischalten

Seit einigen Wochen ist die erste Staffel von Call of Duty: Vanguard in vollem Gange und zur selben Zeit wurde der neue Titel auch mit Warzone verbunden. Mit der Veröffentlichung von Season 1 kamen auch viele Inhalte ans Licht, die sich Spieler schon zum Launch des Ego-Shooters im November gewünscht haben.

Cooper Karabiner über Battle Pass freischalten

Das Cooper Karabiner stammt aus Amerika und ist so etwas wie ein Mix zwischen einer SMG und einer AR. Klassische Sturmgewehre gibt es in Call of Duty: Vanguard schon wie Sand am Meer, es ist also gut, dass wir hier eine Art Hybrid haben.