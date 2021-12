Anzeige

Dota 2: OGA Dota PIT: Tundra schlägt Weltmeister Spirit OGA Dota PIT: Tundra schlägt Weltmeister

Tundra fährt nach der "ESL One Fall" einen weiteren Turniersieg ein © Tundra Esports

Niklas Walkerling

Tundra Esports fährt beim OGA Dota PIT Season 5 gegen den Weltmeister einen unglaublichen Turniererfolg ein - auch oder vor allem dank Teamcaptain Adrian „Fata“ Trinks.

In der fünften Ausgabe des OGA Dota Pit Events beeindruckte besonders ein Team: Tundra Esports. Die Londoner Organisation setzt damit den aufsteigenden Trend der letzten 11 Monate fort. Im Finale schlugen sie sogar den aktuellen Weltmeister Team Spirit mit 3:1.

Fata & Nine führen Tundra zum Turniersieg

Acht Top-Teams aus Europa und der CIS-Region sind der Einladung zum OGA Dota PIT gefolgt. Am Ende schafften es Tundra und Team Spirit ins große Finale. Beide trafen bereits in der ersten Playoff-Runde aufeinander, dabei behielt der Weltmeister noch die Oberhand. Im Finale drehte sich das Blatt, auch weil der deutsche Teamcaptain Adrian „Fata“ Trinks sinnvolle Anpassungen am Draft vornahm und Mid Laner Leon „Nine“ Kirilin dominant performte.

Anzeige

Wann immer möglich, setzte das Roster auf Nyx und Queen of Pain in der ersten Pick-Phase. Beide Helden bedeuten ständige Gefahr für den Gegner und haben zudem enormen Burst-Schaden. Auf genau dieser Grundlage kam Tundra nach einem 0:1-Rückstand auch wieder zurück und glich die Serie aus. In Partie 3 hat Team Spirit den Razor- und Broodmother-Pick Tundras nicht wirklich ernst genommen und sowohl die Safe- als auch die Mid Lane verloren. Durch ihren gewonnenen Vorsprung aus dem Earlygame kontrollierte Tundra in Partie und zerstörte Spirits Ancient nach 32:00 Minuten - 2:1 Tundra.