Wales: Alle Sport-Events ohne Zuschauer

Die Regierung in Wales hat am Dienstag angesichts der Omikron-Variante beschlossen, Zuschauerinnen und Zuschauer von allen Sportevents auszuschließen.

Wales macht den Sport dicht. Die Regierung hat am Dienstag angesichts der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron beschlossen, Zuschauerinnen und Zuschauer von allen Events auszuschließen. Die Regelung tritt am 26. Dezember in Kraft und gilt unabhängig davon, ob es Freiluft- oder Hallenveranstaltungen sind. Ein Fonds soll Verluste der Ausrichter begrenzen.