Hakim Zieych zu Borussia Dortmund? SPORT1 klärt in der "Dortmund-Woche" auf

Der Name Hakim Ziyech geistert bei Borussia Dortmund herum. Doch wie wahrscheinlich ist ein Wechsel im Winter? SPORT1-Chefreporter Patrick Berger klärt auf.

Wird Michael Zorc in seiner letzten Transferperiode als Dortmunder Sportdirektor den Anhängern der Borussia noch ein Abschiedsgeschenk machen?

Zuletzt war die Rede davon, dass Hakim Ziyech noch in der Winterpause zu den Westfalen stoßen könnte - doch wie wahrscheinlich ist ein Wechsel des Chelsea-Stars nach Dortmund?

Das spricht gegen Ziyech

Außerdem sind die Bosse der Ansicht, dass der Offensivspieler nicht perfekt in das System von Marco Rose passt, das er lieber durch die Mitte als über die Flügel kommt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Der Name Hakim Ziyech fällt immer wieder in Dortmund. Mit diesem Gerücht können wir aber aufräumen“, berichtet SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in der neuen Folge des Podcasts „Die Dortmunder Woche“.