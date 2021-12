Anzeige

Der FC Bayern München fliegt nicht nach Katar ins Trainingslager Darum fliegt Bayern nicht nach Katar

Sanés irre Hinrunde: Von der Zielscheibe der Fans zum Streber

Der FC Bayern wird auch in diesem Jahr wegen der kurzen Winterpause nicht für ein Trainingslager nach Katar reisen.

Der FC Bayern wird in diesem Jahr sein Wintertrainingslager nicht wie gewohnt in Katar aufschlagen und stattdessen in München bleiben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Diese Entscheidung steht allerdings in keinem Zusammenhang mit der Kritik der eigenen Fans, sondern ist lediglich der durch die WM im kommenden Jahr sehr kurzen Winterpause geschuldet.

Zweite Jahr in Folge nicht nach Katar

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gönnt seinen Stars eine verhältnismäßig lange Pause. Erst am 2. Januar nehmen die Bayern ihr Training wieder auf - und das zuhause an der Säbener Straße. Bereits sieben Tage später startet der Rekordmeister in die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Trainingslager in Katar dauerten in der Vergangenheit inklusive An – und Abreise meist acht bis zehn Tage. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Münchener nicht in das Emirat fliegen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Rekordmeister sein Trainingslager in Katar nicht wahrnehmen können. Der damalige Grund: Die Winterpause war wegen der Corona-Pandemie eingekürzt worden.

