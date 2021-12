BVB: Neue Aufgabe für Edin Terzic?

Mehr Macht für Terzic?

Und laut WAZ soll Terzic, der in den vergangenen Monaten auch immer wieder als Kandidat für vakante Trainerposten in der Bundesliga galt, im sportlichen Bereich an Position zwei des Machtgefüges aufsteigen, ohne dass er Kehls bisherige Position deckungsgleich ausfüllen soll. Er soll an Transfers mitarbeiten und Schnittstelle zwischen Profis und Jugendbereich sein.