WWE RAW: 2,20-Meter-Mann Omos wendet sich gegen AJ Styles

Wird der frühere College-Basketballer aus Nigeria, zweitgrößter Wrestler der WWE-Geschichte , die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen?

Omos will Legende André the Giant übertrumpfen

Bei RAW hatte sich seit einigen Wochen angedeutet, dass das Duo Styles und Omos - bei der Megashow WrestleMania 37 in diesem Jahr zwischenzeitlich als Tag Team Champions gekrönt - nicht mehr rund läuft.

Nun entluden sich die Spannungen im Interview-Segment „Miz TV“ mit The Miz, der infrage stellte, ob die Versöhnung, die Styles und Omos zuletzt zelebriert hatten, real sei. Er hätte gehört, dass Omos Styles tatsächlich satt hätte - und könne es verstehen: In Anspielung auf Styles‘ lange Vorgeschichte außerhalb von WWE spottete Miz, dass der 15 Jahre gebraucht hätte, um beim Marktführer zu landen - Omos hätte nur mit dem Finger schnippen müssen.

Omos selbst hätte ihm gesagt, dass Styles ihn von der Entfaltung abhalte, noch größer zu werden als die Legende André the Giant. ( André the Giant: Der tragische Mythos des früh verstorbenen Hulk-Hogan-Rivalen )

AJ Styles bekommt herbe Abfuhr

Omos verweigerte Styles nach kurzer Zeit die Einwechslung, so dass Rey Mysterio ihn siegbringend einrollen konnte. Styles beschimpfte Omos dann als „Stück Müll“ und attackierte ihn mit dem Pelé Kick, als der ihn schubste.

Auffällig: Das Match Omos - Styles wurde bereits für kommende Woche angesetzt, die Fehde scheint also ein Kurzprogramm zu werden. Um Styles wurde parallel zudem eine andere Story angesetzt: Er ist angekündigt für die dieswöchige Ausgabe der Dienstagsshow NXT, wo er den jungen Grayson Waller konfrontieren will, der sich via Social Media über ihn lustig gemacht hatte.