NBA: Dennis Schröder verliert mit Celtics bei Embiid-Show - Curry bei Warriors-Sieg gefeiert

Best of Curry: Seine größten Dreier Im Video

Warriors siegen dank Curry

Der Point Guard wurde zudem erneut für seinen Dreier-Rekord gefeiert. Im ersten Viertel wurde ein Video mit Highlights des zweifachen MVP gezeigt und Fans sprangen in der Auszeit auf und ehrten Curry mit langen Ovationen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Draymond Green erzielte mit 16 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists sein 31. Triple-Double in seiner Karriere und sein erstes in dieser Saison - das Ganze unter den Augen seines 4-jährigen Sohnes, der an diesem Abend dem Ausrüstungswart der Warriors bei der Arbeit half.