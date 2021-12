Ex-Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff veröffentlicht eigene Autobiografie

In dem Buch mit dem Titel "Mein Leben ? Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter" (erschienen im Verlag "Sicher Wissen", Bayreuth) berichtet Pfaff auf knapp 300 Seiten über den nicht immer einfachen Beginn seiner Karriere und wie ihm die Unterstützung seiner Familie auf dem Weg an die Spitze geholfen hat.

Pfaff: „Fußball ist schön - aber...“

"Fußball ist schön - aber hart, und das Leben ist es auch. Man muss lernen, damit zu leben und sich seinen Weg bahnen. Ohne die Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und Fans wäre ich niemals so erfolgreich geworden. Das liegt mir am Herzen, und mit diesem Buch möchte ich mich bei allen bedanken, die immer an meiner Seite waren?, sagte der Belgier dem SID.