FC Bayern: Stefan Effenberg lobt Julian Nagelsmann - Kritik an BVB und Meinung zu Haaland-Wechsel

Der SPORT1 -Experte bewertet in seiner Kolumne für t-online unter anderem die Hinrunde von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München - und vergleicht den 34-Jährigen bereits mit den ganz großen Trainern des Rekordmeisters. „Er hat im Schnitt 2,64 Punkte pro Spiel geholt und sich damit gleich an die Spitze aller Bayern-Trainer der Vereinsgeschichte gesetzt – vor Hansi Flick, Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Ottmar Hitzfeld. Er ist authentisch und hat schnell einen guten Draht zu seinen Spielern entwickelt“, erklärte der 53-Jährige. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Effenberg: Pokalaus „ein kleiner Fleck“

Das 0:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach sei „nur ein kleiner Fleck auf der weißen Weste“. Das Pokalaus könne aber am Ende für die Saisonbilanz gefährlich werden. „Sollte Bayern in der Champions League bereits im Achtel- oder Viertelfinale ausscheiden, kann nicht mehr die Rede von einer erfolgreichen Saison sein. Denn dann bleibt lediglich die Meisterschaft.“ (Effenberg-Kolumne: Titan Kahn ist Vergangenheit)