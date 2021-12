Darts-WM heute mit Van den Bergh - Hempel LIVE bei SPORT1 im TV, Stream & Ticker

So cool "checkt" sich Hempel in die zweite Runde

Florian Hempel bekommt es in der 2. Runde der Darts-WM 2022 mit einem Top-Star zu tun. Zudem wird am Dienstag der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt.

Im dritten Spiel der Abendsession hofft Florian Hempel auf eine Überraschung. Der WM-Debütant, der in der 1. Runde Martin Schindler im zweiten deutschen Duell in der Ally-Pally-Geschichte mit 3:0 bezwungen hatte, bekommt es mit dem an Nummer fünf gesetzte Belgier Dimitri Van den Bergh zu tun. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Gegner von Clemens gesucht

Am Nachmittag (ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1) wird bereits der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt. Die deutsche Nummer eins steigt am 23. Dezember ein und wartet entweder auf Lewy Williams oder Toyokazu Shibata, die die erste Session am Dienstag eröffnen. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)